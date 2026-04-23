I tesori di Forlì svelati a due passi da casa | riparte il viaggio tra monumenti e bellezza diffusa
A Forlì riprende l'iniziativa “Esplora Forlì: tra musei e monumenti”, con visite guidate gratuite pensate per mettere in luce il patrimonio culturale della città. Dopo il successo della prima edizione, l’evento torna a offrire percorsi tra monumenti e musei, permettendo ai partecipanti di scoprire i tesori locali senza costi. Le visite si svolgono in diverse zone della città, con l’obiettivo di valorizzare la storia e l’arte presenti in città.
Dopo una prima edizione da tutto esaurito, torna “Esplora Forlì: tra musei e monumenti”, il ricco contenitore di visite guidate gratuite ideato per far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale della città. Promosso dall'assessorato alla Cultura in stretta sinergia con la Diocesi di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Giornate Fai di Primavera. Il viaggio nella bellezza. Boom di eventi speciali tra i tesori d’arte invisibiliPorte aperte alla bellezza in un itinerario tutto da vivere tra aperture straordinarie e visite guidate di borghi, palazzi, chiese, case private,...
Un viaggio tra arte e storia per i piccoli tesori da scoprire di Gianni ChiariniUn viaggio affascinante tra arte e storia quello di Gianni Chiarini Firenze che ha presentato la Collezione Autunno/Inverno 2026-27 attingendo...
Contenuti e approfondimenti
Argomenti più discussi: Dalla Pusterla di Sant'Ambrogio alle cascine abbandonate: Milano mette a bando 20 palazzi storici; De Gregori a Milano | 10 date intime per riscoprire i suoi tesori; Amore e guerra Rassegna al Vittadini.
Cronaca, Forlì. Morti in ambulanza, la compagna di Spada denuncia i primi 20 hater - facebook.com facebook
Augustinus Pittore giottesco attivo a Forlì XIV secolo Madonna col Bambino x.com