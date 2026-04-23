I tesori di Forlì svelati a due passi da casa | riparte il viaggio tra monumenti e bellezza diffusa

A Forlì riprende l'iniziativa “Esplora Forlì: tra musei e monumenti”, con visite guidate gratuite pensate per mettere in luce il patrimonio culturale della città. Dopo il successo della prima edizione, l’evento torna a offrire percorsi tra monumenti e musei, permettendo ai partecipanti di scoprire i tesori locali senza costi. Le visite si svolgono in diverse zone della città, con l’obiettivo di valorizzare la storia e l’arte presenti in città.