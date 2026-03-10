Durante le Giornate Fai di Primavera si svolgono numerosi eventi speciali, con aperture straordinarie di borghi, palazzi, chiese e case private. Le visite guidate permettono di scoprire tesori d’arte e luoghi insoliti, spesso inaccessibili o poco visitati, offrendo un viaggio tra bellezza nascosta e natura. L’iniziativa coinvolge diverse località, portando il pubblico alla scoperta di siti normalmente chiusi al pubblico.

Porte aperte alla bellezza in un itinerario tutto da vivere tra aperture straordinarie e visite guidate di borghi, palazzi, chiese, case private, tesori d’arte e natura, alla scoperta di luoghi “speciali“, insoliti e normalmente inaccessibili oppure poco conosciuti e poco valorizzati. Sabato 21 e domenica 22 marzo anche in Umbria tornano le “ Giornate Fai di Primavera “, che per la 34esima edizione si confermano il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Come sempre la nostra regione aderisce con entusiasmo alla manifestazione con una ventina di iniziative organizzate dai volontari delle Delegazioni e dei Gruppi Fai e con oltre 500 Apprendisti Ciceroni provenienti da scuole secondarie di primo e secondo grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornate Fai di Primavera. Il viaggio nella bellezza. Boom di eventi speciali tra i tesori d’arte invisibili

