I talenti musicali catanesi protagonisti di Note di Primavera a Sant’Anna

A Catania si avvicina alla conclusione la quinta edizione di “Note di Primavera a Sant’Anna”, un festival musicale organizzato da AreaSud e diretto artisticamente da Davide Pulvirenti. I concerti sono programmati per il 24 e il 26 aprile e vedono protagonisti giovani talenti musicali locali. L’evento mira a promuovere sia i giovani musicisti sia il patrimonio culturale della zona.

Con i concerti in programma il 24 e 26 aprile, si avvia a conclusione la quinta edizione di “Note di Primavera a Sant’Anna”, festival ideato da AreaSud, con la direzione artistica di Davide Pulvirenti, per unire la valorizzazione dei giovani musicisti a quella del patrimonio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Torna a Catania “Note di Primavera a Sant’Anna”: musica e arte nel centro storico della cittàMusica classica e fotografia saranno protagoniste della quinta edizione del Festival “Note di Primavera a Sant’Anna” che si svolgerà a partire dal 19... Festa di Sant’Agata 2026: giovani catanesi protagonisti sulla Carrozza del Senato – FOTORealizzato con la collaborazione dell’assessorato alla Pubblica Istruzione, guidato da Andrea Guzzardi, il progetto di educazione civica è stato... Una raccolta di contenuti Note di primavera a Cava: dalla musica barocca alla contemporaneaNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday Condurrà gli spettatori attraver ... salernotoday.it Note di Primavera: il talento del Cardarelli incontra l’esperienza del m° Massimo FerragutiI Concerti di Primavera, il ciclo di appuntamenti musicali curato dalla Società dei Concerti della Spezia è pronto a partire. Sabato 11 aprile, alle ore ... cittadellaspezia.com