Due giovani di Catania salgono sulla Carrozza del Senato durante la festa di Sant’Agata 2026. Sono studenti che, per un giorno, interpretano il ruolo di sindaco e amministratori, in un progetto chiamato “Un gesto per Catania”. L’evento si svolge il 3 febbraio, al centro di una celebrazione che coinvolge i ragazzi e la città stessa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il progetto “Un gesto per Catania”. Educazione civica, gentilezza e amore per la città sono i pilastri di “Un gesto per Catania”, il progetto che, in occasione della Festa di Sant’Agata 2026, permetterà a due studentesse e uno studente catanesi di salire sulla Carrozza del Senato il 3 febbraio mattina, prendendo simbolicamente il posto di sindaco e amministratori. Un gesto simbolico di cittadinanza attiva. L’iniziativa rappresenta un atto altamente simbolico, che conferma una visione amministrativa promossa dal sindaco Enrico Trantino fin dall’inizio del suo mandato: mettere i più giovani al centro, riconoscendoli come esempi concreti di cittadinanza attiva e amore per Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Festa di Sant’Agata 2026: giovani catanesi protagonisti sulla Carrozza del Senato – FOTO

Approfondimenti su SantAgata Festa

La festa di Sant’Agata a Catania si apre con una novità: tre ragazzi saliranno sulla carrozza del Senato al posto del sindaco.

La festa di Sant’Agata 2026 si apre con un programma che unisce fede, cultura e sport.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su SantAgata Festa

Argomenti discussi: Catania si veste di fede e identità: tutte le iniziative per la Festa di Sant’Agata; Festa di Sant’Agata 2026, l'anno del Giubileo agatino: il programma tra fede, cultura e sport; Sant’Agata 2026: il programma completo degli eventi e delle celebrazioni; Sant’Agata 2026, presentati gli eventi sportivi e culturali della Festa: previste alcune novità.

Festa di Sant'Agata ecco il piano sicurezza. Smentita la fake news dell'accesso a pagamento in CattedralePercorsi, capienza e misure per garantire sicurezza e accessibilità alle celebrazioni per la Patrona di Catania ... lasicilia.it

Sant’Agata 2026: il programma completo degli eventi e delle celebrazioniProgramma Sant’Agata 2026: il 3 dicembre 2025 si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del programma della Festa di Sant’Agata 2026 all’Arcivescovado di Catania, in sala erano presenti: l ... catania.liveuniversity.it

Sant’Agata: tre ragazzi catanesi sulla Carrozza del Senato Educazione civica, gentilezza e amore per Catania sono gli elementi principali alla base del progetto “Un gesto per Catania”, che porterà per la Festa di S. Agata 2026 due alunne e un alunno catanes facebook