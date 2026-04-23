I soldati italiani dell' Unifil sostituiscono la statua di Gesù distrutta dal militare israeliano

Nel sud del Libano, un'area caratterizzata da anni di tensioni e presenza militare internazionale, si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione. I soldati italiani dell'Unifil hanno sostituito una statua di Gesù che era stata distrutta da un militare israeliano, creando così un gesto che ha avuto un forte impatto simbolico nella zona.

Nel sud del Libano, in un’area già segnata da anni di instabilità e dalla presenza militare internazionale, un episodio ha rapidamente assunto una dimensione simbolica che va oltre il contesto locale. La distruzione di una statua di Gesù Cristo da parte di un soldato israeliano durante operazioni nella zona di confine ha innescato una catena di reazioni politiche, religiose e diplomatiche, fino all’intervento delle forze di pace delle Nazioni Unite. Ora la statua è stata sostituita grazie a un’iniziativa dei militari italiani impegnati nella missione UNIFIL. The IDF soldier who smashed a statue of Jesus with a sledgehammer in southern Lebanon has been dismissed from combat duty and sentenced to 30 days in jail.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I soldati italiani dell'Unifil sostituiscono la statua di Gesù distrutta dal militare israeliano Notizie correlate Iran, Idf blocca soldati italiani Unifil. Crosetto: “Intervenga l’Onu”. Tajani convoca ambasciatore israelianoNel giorno della tregua di due settimane annunciata da Donald Trump e dall’Iran, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso del Question Time... Spari Idf contro mezzo Unifil con soldati italiani a Beirut. Nessun ferito. ?Tajani convoca l'ambasciatore israelianoUn gravissimo incidente diplomatico e militare ha coinvolto il contingente italiano in Libano nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Verso lo stop a Unifil, Italia e Francia lavorano a una nuova missione; I militari italiani in Libano non possono fare da scudo a Hezbollah: la missione Unifil finzione diplomatica pericolosa; Ucciso in Libano soldato francese dell'Unifil. Macron accusa Hezbollah; La rottura con Israele e quel senso del limite superato. I soldati italiani dell'Unifil sostituiscono la statua di Gesù distrutta dal militare israelianoSostituita la statua di Gesù distrutta da un soldato israeliano: l’intervento dei militari italiani UNIFIL tra tensioni locali, reazioni internazionali e gestione dei simboli religiosi nel conflitto ... ilgiornale.it Libano, i militari italiani dell’UNIFIL ricollocano un nuovo crocifisso nel villaggio di DebelUn nuovo crocifisso è stato collocato nella città libanese di Debel per sostituire quello distrutto nei giorni scorsi da un soldato israeliano. A darne notizia è Padre Claudio, sacerdote italiano in s ... msn.com Libano, morto secondo soldato francese Unifil ferito in un'imboscata x.com RICORDI - " Montebello", alla guida di ITALBATT, pedina operativa del contigente italiano del Sector West di Unifil, il 15 settembre 2017 rende onore ai Caduti. A distanza di nove anni i "Verdi Lancieri" sono nuovamente ad Al Mansouri con due squadroni che - facebook.com facebook