Iran Idf blocca soldati italiani Unifil Crosetto | Intervenga l’Onu Tajani convoca ambasciatore israeliano

In un momento in cui è stata annunciata una tregua di due settimane tra Donald Trump e l’Iran, si è verificato un episodio che ha coinvolto i militari italiani in Libano. L’Idf, l’esercito israeliano, ha bloccato un convoglio di soldati italiani appartenenti alla missione Unifil. Il ministro degli Esteri italiano ha richiesto l’intervento delle Nazioni Unite e ha convocato l’ambasciatore israeliano per chiarimenti.

Nel giorno della tregua di due settimane annunciata da Donald Trump e dall’Iran, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso del Question Time alla Camera, ha denunciato il blocco da parte dell’Idf in Libano di un convoglio di soldati italiani Unifil. “Una colonna italiana dell’Unifil che portava elementi a Beirut per il rimpatrio è stata bloccata dall’Idf. I colpi di avvertimento israeliano hanno danneggiato un nostro veicolo. Per fortuna nessun ferito ma la colonna è dovuta rientrare”. Tajani: “Isarele non ha autorità per toccare nostri soldati”. “Appena uscito da quest’aula chiederò al ministero degli Esteri di chiedere informazioni immediate all’ambasciatore di Israele in Italia su ciò che è accaduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Idf blocca soldati italiani Unifil. Crosetto: “Intervenga l’Onu”. Tajani convoca ambasciatore israeliano Cisgiordania, carabinieri italiani «minacciati con armi e fatti inginocchiare da un colono». Tajani convoca l'ambasciatore israelianoL'ambasciata d'Italia a Tel Aviv, su indicazione del ministro Tajani, ha presentato protesta formale al governo israeliano per un episodio in cui... Libano travolto da raid Israele, bloccati mezzi Unifil italiani: Tajani assicura nessun ferito, Crosetto chiede intervento Onu"Scene apocalittiche", con edifici danneggiati o distrutti e colonne di fumo visibili in più punti della città. Argomenti più discussi: Oltre 2000 i morti iraniani dall'inizio della guerra. A Islamabad, ipotesi Hormuz come Suez.; Guerra in Iran LIVE BLOG: aggiornamenti del 30 marzo 2026; Teheran, forti esplosioni.. Abbattuti due caccia USA. Salvati due piloti, uno disperso. L'ambasciatore e rappresentante permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite a Ginevra Ali Bahreini ha affermato che Israele deve rispettare il cessate il fuoco in Libano e che qualsiasi ulteriore attacco complicherebbe la situazione e avrebbe delle conse - facebook.com facebook L’Iran potrebbe incassare fino a 90 miliardi di dollari l’anno con i pedaggi sullo Stretto di #Hormuz. L’analisi di JPMorgan x.com