I Simpson 2 ottiene un sostegno milionario grazie al tax credit

Il sequel de I Simpson 2 ha ricevuto un sostegno finanziario di diversi milioni di dollari grazie a un tax credit. Tra i 38 progetti sostenuti dalla California, il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche nel 2027. La produzione del lungometraggio animato è tra le iniziative finanziate con fondi pubblici per lo sviluppo dell’industria cinematografica locale. La data di uscita è stata ufficialmente annunciata per il prossimo anno.

Il sequel del lungometraggio animato, tra i 38 progetti sostenuti economicamente dalla California, arriverà nei cinema nel 2027. I Simpson 2 è tra i film che hanno ottenuto un sostegno economico grazie al tax credit della California. Nella giornata di oggi sono infatti stati svelati i 38 progetti che hanno ottenuto una parte dei 193 milioni di dollari assegnati dallo stato americano a favore delle produzioni cinematografiche e televisive. Il sostegno economico grazie al tax credit della California A ottenere l'importo più elevato di sostegno economico è stato un crime thriller senza titolo targato Paramount che ha ottenuto 25.8 milioni di dollari di tax credit.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Simpson 2 ottiene un sostegno milionario grazie al tax credit Notizie correlate Leggi anche: Tax credit gonfiato, la Finanza a Cinecittà Cinecittà: inchiesta tax credit, Giuli sotto pressioneLa gestione di Cinecittà è al centro di un acceso dibattito parlamentare dopo le dichiarazioni di Manuela Cacciamani, amministratore delegato...