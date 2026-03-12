Cinecittà | inchiesta tax credit Giuli sotto pressione

In Parlamento si discute intensamente sulla gestione di Cinecittà, dopo le dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato dell’ente. La questione riguarda anche l’inchiesta sul tax credit, che coinvolge direttamente l’azienda e le sue operazioni finanziarie. La discussione si concentra sulle modalità di amministrazione e sulle recenti pressioni sul management, con attenzione alle implicazioni legali e alle scelte strategiche dell’organizzazione.

La gestione di Cinecittà è al centro di un acceso dibattito parlamentare dopo le dichiarazioni di Manuela Cacciamani, amministratore delegato dell'ente. L'opposizione chiede chiarimenti formali a Giuli in Aula riguardo alle indagini sul tax credit. La manager ha già annunciato la sua disponibilità a fornire tutte le spiegazioni necessarie. Il clima a Palazzo Chigi appare teso mentre si attende lo svolgimento degli eventi istituzionali. L'attenzione si concentra sul meccanismo dei crediti d'imposta per il settore cinematografico. Le richieste di trasparenza arrivano con forza dai banchi dell'opposizione, che vedono nel caso una questione di principio.