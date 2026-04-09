Poesia in dialetto romagnolo | Agnese Fabbri protagonista de I sabati al cortile

Sabato 11 aprile alle 17, si terrà a Ravenna il terzo incontro della rassegna “I sabati al cortile”, organizzata da Ivano Mazzani. L’evento si svolgerà nel cortile di via Paolo Costa 31 e sarà dedicato alla poesia in dialetto romagnolo, con protagonista Agnese Fabbri. La manifestazione prevede un momento dedicato alla lettura e alla presentazione delle sue opere.

Sabato 11 aprile alle ore 17, il Cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna ospiterà il terzo appuntamento della rassegna “I sabati al cortile”, curata da Ivano Mazzani. Un incontro dedicato alla poesia e alla lingua del territorio, con al centro il dialogo tra due voci della scena culturale locale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Dialoghi d'arte e creatività: poesia, fotografia e teatro aprono alla rassegna "I sabati al Cortile"Tutti i sabati, dal 3 aprile al 6 giugno, un cartellone di incontri culturali e momenti di confronto con fotografi, giornalisti e registi Ravenna si... A lezione di dialetto romagnolo ‘Burdel’ o ‘piccolo somarino’Il 23 gennaio, nella scuola secondaria di primo grado ‘Alfredo Oriani’ di Casola Valsenio, gli alunni della 2^B hanno partecipato alla presentazione... Si parla di: Il dialetto che racconta la memoria: al Cortile le poesie di Agnese Fabbri. Il dialetto che racconta la memoria: al Cortile le poesie di Agnese FabbriUn pomeriggio dedicato alla poesia e alla lingua romagnola, tra memoria, identità e ricerca interiore. Sabato 11 aprile alle ore 17, presso il Cortile di via Paolo Costa 31, torna la rassegna I sabat ... ravennawebtv.it Terzo appuntamento dei Sabati al cortile dedicato alla poesia romagnolaIn via Paolo Costa 31 la presentazione della silloge Stagioni per la rassegna I sabati del cortile di Ivano Mazzani ... ravennaedintorni.it