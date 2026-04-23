I ricavi di Stm superano i 3 miliardi di dollari nel trimestre giù l' utile

Nel primo trimestre, la società ha registrato ricavi superiori a 3 miliardi di dollari, segnando un aumento del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il profitto lordo si è attestato a circa 1,04 miliardi di dollari, con un incremento del 24,3%, mentre il margine lordo è salito dal 33,4% al 33,8%. Nonostante questi risultati positivi, l’utile netto ha registrato un calo rispetto al trimestre precedente.

STM ha chiuso il primo trimestre con ricavi in crescita del 23% a 3,09 miliardi di dollari (2,64 miliardi di euro), con un profitto lordo in rialzo del 24,3% a 1,04 miliardi di dollari (0,89 miliardi di euro) e un margine lordo in crescita dal 33,4 al 33,8%. In ribasso del 33,7% l' utile netto a 37 milioni di dollari (31,62 milioni di euro). Per il secondo trimestre il gruppo prevede un ulteriore rialzo dell'11,6% dei ricavi a 3,45 miliardi di dollari (2,95 miliardi di euro), con un margine lordo del 35,2% circa, inclusi i contratti di copertura (hedging). "I ricavi netti del primo trimestre, escludendo il contributo della nostra acquisizione del business dei sensori Mems di Nxp - commenta il presidente e amministratore delegato Jean-Marc Chery - sono stati superiori al punto intermedio delle nostre previsioni sulle attività".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I ricavi di Stm superano i 3 miliardi di dollari nel trimestre, giù l'utile Notizie correlate Lenovo supera i 22 miliardi di dollari e accelera sull’AI: trimestre record per ricavi e redditivitàLenovo Group Limited, insieme alle sue controllate (“il Gruppo”), ha presentato oggi i risultati del terzo trimestre dell’anno fiscale 2025/26, un... L'Oreal, nel primo trimestre ricavi +3,6% a 12,15 miliardiL'Oreal chiude il primo trimestre con ricavi in crescita del 3,6% a 12,15 miliardi. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: I ricavi di Stm superano i 3 miliardi di dollari nel trimestre, giù l'utile; STM, i conti del 1° trimestre 2026; Verso la trimestrale STM: il titolo può salire ancora con l’IA?; STM - Le nostre previsioni prima dei conti trimestrali. I ricavi di Stm superano i 3 miliardi di dollari nel trimestre, giù l'utileStm ha chiuso il primo trimestre con ricavi in crescita del 23% a 3,09 miliardi di dollari (2,64 miliardi di euro), con un profitto lordo in rialzo del 24,3% a 1,04 miliardi di dollari (0,89 miliardi ... ansa.it STM, i conti del 1° trimestre 2026STM ha chiuso il 1° trimestre del 2026 con ricavi per 3,095 miliardi di dollari, in aumento del 23% rispetto ai 2,52 miliardi realizzati nello stesso periodo dell'anno precedente. Il management ha ... soldionline.it ++Chip, Stm: crescono i ricavi netti a 3,1 miliardi di dollari (+23% a/a), ma l'utile netto è in calo a 37 milioni (-33% a/a), margine lordo al 33,8%, oltre la guidance. L'Ad Chery: nei primi tre mesi miglioramento domanda. Ricavi secondo trimestre visti a 3,45 miliar x.com Analisi di titoli come STM e Stellantis evidenziano segnali positivi, mentre Fincantieri mostra debolezza. L'approccio si basa su dati oggettivi e strategie disciplinate, con attenzione ai pattern di inversione. - facebook.com facebook