Lenovo supera i 22 miliardi di dollari e accelera sull’AI | trimestre record per ricavi e redditività

Da game-experience.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lenovo ha chiuso il terzo trimestre dell’anno fiscale 202526 con risultati da record. I ricavi hanno superato i 22 miliardi di dollari, segnando un aumento significativo rispetto ai trimestri precedenti. La società ha visto una forte crescita anche nella redditività, grazie all’espansione dei ricavi provenienti dall’intelligenza artificiale. La strategia di Lenovo sembra funzionare, puntando sempre più sull’innovazione tecnologica per rafforzare la posizione sul mercato.

Lenovo Group Limited, insieme alle sue controllate (“il Gruppo”), ha presentato oggi i risultati del terzo trimestre dell’anno fiscale 202526, un trimestre caratterizzato da ricavi record, redditività in accelerazione e continua espansione dei ricavi legati all’AI. Durante il trimestre, i ricavi complessivi del Gruppo hanno raggiunto il massimo storico per un trimestre fiscale, pari a 22,2 miliardi di dollari, in aumento del 18% su base annua, con ricavi di tutte le business unit in crescita a doppia cifra anno su anno. Escludendo elementi non operativi non monetari e proventioneri una tantum nel Q3 FY2425 e nel Q3 FY2526, l’utile netto rettificato (profit attributable to equity holders – non-HKFRS)1 è aumentato del 36% su base annua raggiungendo 589 milioni di dollari, con il margine di utile netto rettificato1 in espansione al 2,7%. 🔗 Leggi su Game-experience.it

lenovo supera i 22 miliardi di dollari e accelera sull8217ai trimestre record per ricavi e redditivit224

© Game-experience.it - Lenovo supera i 22 miliardi di dollari e accelera sull’AI: trimestre record per ricavi e redditività

Approfondimenti su Lenovo AI

Trimestre da record per Lenovo, AI sempre più importante

Lenovo chiude il 2025 con un trimestre da record.

Alphabet registra ricavi annui superiori ai 400 miliardi di dollari nel 2025

Alphabet chiude il 2025 con ricavi record di oltre 400 miliardi di dollari.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lenovo AI

Argomenti discussi: Lenovo, nel trimestre utile in calo del 21 per cento ma adjusted net profit a +36%. Ricavi +18% su base annua.

lenovo supera i 22Trimestre record per Lenovo: superati i 22 miliardi di dollari grazie all’IALenovo ha presentato i risultati del terzo trimestre 2025/26, evidenziando un successo record per ricavi e redditività grazie all'IA. I ricavi complessivi hanno raggiunto 22,2 miliardi di dollari, pra ... msn.com

lenovo supera i 22Lenovo supera i 22 miliardi di dollari e accelera sull’AI: trimestre record per ricavi e redditivitàLenovo Group Limited, insieme alle sue controllate, ha presentato oggi i risultati del terzo trimestre dell’anno fiscale 2025/26, un ... teleborsa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.