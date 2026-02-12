Lenovo ha chiuso il terzo trimestre dell’anno fiscale 202526 con risultati da record. I ricavi hanno superato i 22 miliardi di dollari, segnando un aumento significativo rispetto ai trimestri precedenti. La società ha visto una forte crescita anche nella redditività, grazie all’espansione dei ricavi provenienti dall’intelligenza artificiale. La strategia di Lenovo sembra funzionare, puntando sempre più sull’innovazione tecnologica per rafforzare la posizione sul mercato.

Lenovo Group Limited, insieme alle sue controllate (“il Gruppo”), ha presentato oggi i risultati del terzo trimestre dell’anno fiscale 202526, un trimestre caratterizzato da ricavi record, redditività in accelerazione e continua espansione dei ricavi legati all’AI. Durante il trimestre, i ricavi complessivi del Gruppo hanno raggiunto il massimo storico per un trimestre fiscale, pari a 22,2 miliardi di dollari, in aumento del 18% su base annua, con ricavi di tutte le business unit in crescita a doppia cifra anno su anno. Escludendo elementi non operativi non monetari e proventioneri una tantum nel Q3 FY2425 e nel Q3 FY2526, l’utile netto rettificato (profit attributable to equity holders – non-HKFRS)1 è aumentato del 36% su base annua raggiungendo 589 milioni di dollari, con il margine di utile netto rettificato1 in espansione al 2,7%. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Lenovo supera i 22 miliardi di dollari e accelera sull'AI: trimestre record per ricavi e redditività

Lenovo chiude il 2025 con un trimestre da record.

