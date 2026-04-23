I pronostici di giovedì 23 aprile | Liga Eredivisie e Coppa di Germania

Giovedì 23 aprile si disputano le ultime partite del turno infrasettimanale in diverse competizioni calcistiche europee. In Liga si giocano tre incontri, tra cui Levante contro Siviglia, Rayo Vallecano contro Espanyol e Real Oviedo contro Villarreal. Oltre alla massima divisione spagnola, sono in programma partite in Eredivisie, Coppa di Germania e altri campionati minori, coprendo anche la Saudi Pro League.

I pronostici di giovedì 23 aprile, in campo Liga, Eredivisie, Coppa di Germania, Saudi Pro League e altri campionati minori Si chiude oggi il turno infrasettimanale della Liga spagnola con le restanti tre partite in programma: Levante-Siviglia, Rayo Vallecano-Espanyol e Real Oviedo-Villarreal. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Con tre vittorie nelle ultime quattro partite, il Real Oviedo ha fatto capire di essere una squadra viva. Ma la salvezza rimane comunque un miraggio. Il Villarreal da parte sua vuole chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League al più presto, senza aspettare di sapere se grazie al coefficente UEFA basterà anche il quinto posto o meno.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 23 aprile: Liga, Eredivisie e Coppa di Germania Notizie correlate Leggi anche: Pronostici di oggi 23 aprile: semifinali di coppa in Germania e Portogallo, Liga, Eredivisie, Allsvenskan I pronostici di martedì 21 aprile: Coppa Italia, Liga, Premier League e ChampionshipI pronostici di martedì 21 aprile, in campo Coppa Italia, Liga, Premier League, Championship e altri campionati minori Prende il via stasera il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pronostico Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: analisi e probabili formazioni 22/04/2026 DFB-Pokal; Pronostici di oggi 23 aprile: semifinali di coppa in Germania e Portogallo, Liga, Eredivisie, Allsvenskan; Pronostico Bayer Leverkusen - Bayern Monaco con quote del match di dfb pokal 22-04-26; Le partite di oggi, giovedì 23 aprile 2026 | Calciomagazine. I pronostici di giovedì 23 aprile: Liga, Eredivisie e Coppa di GermaniaI pronostici di giovedì 23 aprile, in campo Liga, Eredivisie, Coppa di Germania, Saudi Pro League e altri campionati minori Si chiude oggi il turno infrasettimanale della Liga spagnola con le restanti ... ilveggente.it Pronostico Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: altro mattoncino verso il sogno Triplete?Bayer Leverkusen-Bayern Monaco è una semifinale di Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it ULTIM'ORA DFB POKAL Bayern Monaco in semifinale di Coppa di Germania Leverkusen battuto 2-0, la squadra di Kompany affronterà la vincente di Stoccarda-Friburgo #SkySport #Bayern x.com Il Bayern Monaco insegue uno storico Triplete: Kane e compagni volano in finale di Coppa di Germania pochi giorni dopo la conquista del 35° Meisterschale, aspettando la semifinale di Champions contro il Psg - facebook.com facebook