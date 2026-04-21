Martedì 21 aprile si disputano diverse partite di calcio tra cui le semifinali di Coppa Italia, con Inter e Como che si affrontano dopo aver concluso a reti inviolate l’andata. Oltre a questo, sono in programma incontri in Liga, Premier League, Championship e altri campionati minori. La giornata vede quindi diverse sfide che coinvolgono squadre di vari livelli e competizioni.

I pronostici di martedì 21 aprile, in campo Coppa Italia, Liga, Premier League, Championship e altri campionati minori Prende il via stasera il ritorno delle semifinali di Coppa Italia con la partita tra Inter e Como, che ripartono dallo zero a zero della sfida di andata. Nel frattempo le due squadre si sono affrontate nuovamente in Serie A e hanno dato spettacolo, con i nerazzurri vincenti 4-3 in trasferta in una sfida ricca di emozioni e colpi di scena. (Ansa Foto) – IlVeggente.it L’Inter è in uno stato di grazia psicofisica totale. Anche quando soffre e non domina il gioco – come accaduto a Como nel folle 4-3 di campionato – trova sempre il modo di essere letale (4 gol con soli 0.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di martedì 21 aprile: Coppa Italia, Liga, Premier League e Championship

Tuesday's Football Predictions (April 21) Premier League, La liga, Championship and Coppa Italia

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