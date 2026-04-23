I programmi TV di oggi 23 aprile 2026 | fiction soap opera e fim

Oggi, 23 aprile 2026, i telespettatori possono seguire diverse proposte televisive. Su Rai 1 va in onda la fiction “Uno sbirro in Appennino”, mentre su Canale 5 viene trasmessa la soap opera “Forbidden Fruit”. Su Canale 20 è programmato il film “Batman Begins”. Questi sono i principali contenuti previsti per la giornata, con generi che spaziano tra fiction, soap opera e cinema.

Guida ai programmi TV del 23 aprile 2026: “Uno sbirro in Appennino” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Batman Begins” su Canale 20. La prima serata del 23 aprile offre su Rai 1 arrivano due nuovi episodi di “Uno Sbirro in Appennino”, la fiction con Claudio Bisio che continua a dominare gli ascolti. Rai 2 propone l’approfondimento di “Ore 14 Sera”, mentre Rai 3 accende i riflettori sulla cultura con “Splendida Cornice”. Per chi preferisce il confronto politico, Rete 4 schiera “Dritto e Rovescio”, mentre Canale 5 punta sul fascino della soap con “Forbidden Fruit” in prima TV. In alternativa, Italia 1 rilancia l’irriverenza de “Le Iene”, e sul fronte cinema spiccano titoli come “Batman Begins” su Canale 20 e “Bolero” su Sky Cinema Uno.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 23 aprile 2026: fiction, soap opera e fim Il Paradiso Delle Signore dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Verità Shock Per Matteo! Notizie correlate I programmi TV di oggi 19 marzo 2026: fiction, soap opera e filmGuida ai programmi TV del 19 marzo 2026: “Don Matteo” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Chiedimi se sono felice” su Sky Cinema Uno La prima... I programmi TV di oggi 15 aprile 2026: film e soap operaGuida ai programmi TV del 15 aprile 2026: “Sister Act” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Il Gladiatore” su Canale 20 La prima serata del 15... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 22 aprile; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 20 Aprile, in prima serata; Stasera in TV, programmi e film di lunedì 20 aprile in prima serata; Programmi TV 21 aprile 2026: cosa vedere stasera. I programmi TV di oggi 22 aprile 2026: film, reality show e calcioGuida ai programmi TV del 22 aprile 2026: Sister Act 2 su Rai 1, Grande Fratello Vip su Canale 5, Atalanta-Lazio su Italia 1 ... lopinionista.it Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 22 aprile in prima serataSister Act 2 si prende RAI 1, eccezionalmente il GF VIP oggi su CANALE 5, ma c'è anche STEP su RAI 2 (con una puntata speciale): ecco cosa c'è da vedere stasera in TV, mercoledì 22 aprile ... money.it ! Ecco i programmi da segnare in agenda, ma la nostra programmazione non si ferma qui! Tra repliche, il Super Classificone e film d'autore, la programmazione di Studio - facebook.com facebook Arrivano i nuovi programmi per i Licei: addio geostoria, entra l’AI, cambiano matematica e filosofia. Ecco le novità x.com