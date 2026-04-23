Garlasco nuovi audio depositati in Procura a Milano su un presunto depistaggio | cosa filtra

A Garlasco, in Procura a Milano sono stati depositati nuovi audio relativi a un presunto depistaggio nel caso di un omicidio. Le registrazioni sono state rese disponibili nelle ultime ore e stanno facendo discutere tra gli inquirenti. L'attenzione si concentra sulle informazioni contenute in questi file, che potrebbero influenzare le indagini in corso. Nessun dettaglio sulle fonti o sui contenuti specifici è stato reso pubblico al momento.

Un mistero nel mistero: a infittire il giallo che aleggia nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco c’è una serie di audio depositati presso la Procura generale di Milano. Si tratta del materiale di cui a più riprese ha parlato Roberta Bruzzone nei suoi interventi televisivi e che conterrebbero una pista alternativa che coinvolgerebbe più persone tra cui Andrea Sempio. Da ciò che emerge, in questi file una persona parlerebbe di probabili pressioni aventi lo scopo di depistare le indagini. Gli audio depositati alla Procura generale di Milano Cosa emerge da questo materiale: il presunto depistaggio Le ultime novità sul delitto di Garlasco...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, nuovi audio depositati in Procura a Milano su un presunto depistaggio: cosa filtra Notizie correlate Garlasco, esposto con audio su presunto depistaggio depositato a MilanoUn esposto, con più audio, su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta che ruota sull'omicidio di Chiara Poggi è stato depositato a Milano. Caso Garlasco, presentato un esposto con file audio su presunto depistaggio delle indaginiGarlasco (Pavia), 23 aprile 2026 - Un esposto, con più audio, su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta che ruota sull'omicidio di Chiara... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Garlasco, nuovi audio su Sempio, Bertani e Stefania Cappa: si riapre la pista e delitto da riscrivere; Garlasco, spuntano audio misteriosi con Stefania Cappa, Andrea Sempio e l'amico morto suicida; Garlasco, il sopralluogo del killer alle 7:30 del mattino. L'uomo in bici e l'ipotesi della premeditazione; Garlasco, gli audio choc scuotono il caso: Bruzzone fa i nomi e parla di tre coinvolti, i riscontri ci sono. Garlasco, nuovi audio depositati in Procura a Milano su un presunto depistaggio: cosa filtraUn mistero nel mistero: a infittire il giallo che aleggia nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco c’è una serie di audio depositati presso la Procura generale di Milano. Si tratta del materiale ... virgilio.it Garlasco, depositati in Procura gli audio del presunto depistaggio con conversazioni del 2026Nuovi sviluppi sul caso Garlasco. A Milano è stato depositato un esposto corredato da più file audio relativi a un possibile depistaggio nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi ... affaritaliani.it Come legale di Andrea Sempio è diventato personaggio televisivo per l’attenzione mediatica sul caso di Garlasco. E ora grazie a quella visibilità si candida sindaco - facebook.com facebook La testimonianza di una vicina di casa dei Poggi mette in dubbio le ricostruzioni sulle frequentazioni di Andrea Sempio a Garlasco x.com