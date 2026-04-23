I medici lombardi che vivono vicino alla Svizzera guadagneranno 10mila euro in più

Nelle zone lombarde al confine con la Svizzera, i medici e gli infermieri riceveranno un incremento salariale del 20%. Per i medici, questa cifra si tradurrà in circa 10mila euro in più all’anno, mentre per gli infermieri l’aumento sarà di circa 5mila euro. La misura riguarda specificamente i professionisti che operano in queste aree di confine. La decisione è stata comunicata alle rappresentanze del settore.

“I medici e gli infermieri che operano nei territori lombardi al confine con la Svizzera otterranno un aumento di stipendio del 20% quantificabile, rispettivamente, in circa 10mila euro e in circa 5.400 euro l’anno. Si tratta di un incentivo finalizzato a trattenere in Lombardia gli operatori.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Sorpresi in intimità in pieno giorno vicino alla stazione, maxi multa da 10mila euro per coppia a MontebellunaI due focosi amanti sopresi da una pattuglia della polizia locale in scene hot in pieno giorno, intorno alle 12. Un euro alla volta nasce il Bustorto: 10mila euro dalle buste paga a Hattiva LabUn piccolo gesto, ripetuto ogni mese, capace di trasformarsi in un risultato concreto. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stipendi più alti per medici e infermieri al confine con la Svizzera; La sanità lombarda vuole tenersi stretti i suoi medici: +20% sullo stipendio per chi lavora al confine con la Svizzera; Lombardia, Sertori: aumento stipendi per medici e infermieri nelle zone di confine con la Svizzera; Sertori: Aumento dello stipendio a medici e infermieri che operano nelle zone di confine con la Svizzera. Lombardia, assessore Sertori: Aumento di stipendio per medici e infermieri che operano al confine con la SvizzeraLombardia, assessore Sertori: Aumento di stipendio per medici e infermieri che operano al confine con la Svizzera ... nursetimes.org La sanità lombarda vuole tenersi stretti i suoi medici: +20% sullo stipendio per chi lavora al confine con la SvizzeraAd annunciarlo è stato l'assessore lombardo agli Enti locali, Massimo Sertori: stessa misura per gli infermieri. Pronto un aumento rispettivamente di circa 10mila e 5.400 euro l'anno ... msn.com Parmelin a Gedda: rafforzate le relazioni Svizzera-Arabia - facebook.com facebook Sta bene il giovane scomparso dalla Svizzera il 19 aprile, fatto scendere da un treno nel Canton Ticino. Rintracciato in Austria, comunicano i familiari, che ieri sera avevano lanciato per lui un appello a “Chi l’ha visto” nell’ipotesi che fosse arrivato in Italia. #ch x.com