Un euro alla volta nasce il Bustorto | 10mila euro dalle buste paga a Hattiva Lab
Un progetto chiamato “microDono” ha portato alla creazione del Bustorto, un’iniziativa di responsabilità sociale promossa da Anima Impresa. Attraverso questa iniziativa, i lavoratori e le aziende hanno contribuito con un euro al mese dalle loro buste paga, raccogliendo complessivamente 10.000 euro destinati a Hattiva Lab. Il gesto ripetuto mensilmente ha permesso di ottenere un risultato concreto nel tempo.
Un piccolo gesto, ripetuto ogni mese, capace di trasformarsi in un risultato concreto. È questo lo spirito di “microDono”, l’iniziativa promossa da Anima Impresa che coinvolge lavoratori e aziende in un progetto di responsabilità sociale semplice ma efficace. Nel 2025 i dipendenti di beanTech. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Niscemi crolla, Conte passa ai fatti: 1 milione di euro dalle buste paga dei 5 StelleIl drammatico scenario che sta colpendo il Sud Italia, in particolare le regioni della Sicilia, Calabria e Sardegna, ha spinto il leader del...
La Torres paga 500mila euro di buste paga in più di Pesaro. Ingaggi, la Vis è al nono postoOggi alle 14:30 la Vis incontrerà una Torres notevolmente rinforzata dal mercato invernale e reduce da una fondamentale vittoria nello scontro...