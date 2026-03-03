Un euro alla volta nasce il Bustorto | 10mila euro dalle buste paga a Hattiva Lab

Un progetto chiamato “microDono” ha portato alla creazione del Bustorto, un’iniziativa di responsabilità sociale promossa da Anima Impresa. Attraverso questa iniziativa, i lavoratori e le aziende hanno contribuito con un euro al mese dalle loro buste paga, raccogliendo complessivamente 10.000 euro destinati a Hattiva Lab. Il gesto ripetuto mensilmente ha permesso di ottenere un risultato concreto nel tempo.