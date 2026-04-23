I Maya commerciavano cani di razza | i risultati di uno studio in due siti archeologici in Chiapas

Un nuovo studio condotto su due siti archeologici nel Chiapas ha rivelato che i Maya praticavano il commercio di cani di razza, trasportandoli su lunghe distanze e alimentandoli con una dieta specifica. I ricercatori hanno analizzato i resti scheletrici e le tracce di alimentazione, confermando questa pratica tra le attività di scambio e allevamento dell'antica civiltà. I risultati forniscono un’ulteriore testimonianza delle complesse reti commerciali dei Maya.

Uno studio pubblicato da un team di antropologi ha reso noto che i Maya trasportavano cani per lunghe distanze, allevandoli con una dieta dedicata. Il cane nella cultura dell'epoca aveva diversi ruoli e funzioni tra cui una forte connotazione spirituale e alcuni individui venivano invece destinati a scopo alimentare.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Attacchi mortali dei cani: è vero che dipende dalla razza? Ecco cosa rivela lo studio su 54 casi avvenuti in ItaliaUn recente studio pubblicato sulla rivista Animals e realizzato da un gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in... Le visite guidate a siti archeologici di questo fine settimanaL'associazione Archeonaute di Verona ha organizzato delle visite guidate in siti archeologici per questo fine settimana. Panoramica sull’argomento I Maya commerciavano cani di razza: i risultati di uno studio in due siti archeologici in ChiapasUno studio pubblicato da un team di antropologi ha reso noto che i Maya trasportavano cani per lunghe distanze, allevandoli con una dieta dedicata ... fanpage.it Che significato avevano i cani per i Maya?Le raffigurazioni dei cani nei reperti dell’arte maya suggeriscono una varietà di ruoli all’interno dell’antica cultura mesoamericana. Una nuova ricerca archeologica fa emergere dettagli inediti. nationalgeographic.it