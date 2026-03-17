Attacchi mortali dei cani | è vero che dipende dalla razza? Ecco cosa rivela lo studio su 54 casi avvenuti in Italia

Uno studio pubblicato sulla rivista Animals analizza 54 casi di attacchi mortali da parte di cani avvenuti in Italia. I ricercatori hanno esaminato le circostanze e le caratteristiche degli episodi, concentrandosi sulla relazione tra le razze e la gravità degli attacchi. La ricerca fornisce dati dettagliati su ciascun episodio, senza trarre conclusioni su cause o motivazioni.

Un recente studio pubblicato sulla rivista Animals e realizzato da un gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania ha analizzato in modo approfondito un tema che negli ultimi anni ha attirato crescente attenzione mediatica e sociale: gli attacchi dei cani nei confronti degli esseri umani, in particolare quelli con esito mortale. L’indagine ha preso in considerazione tutti i casi registrati in Italia nel periodo compreso tra il 2009 e il 2025, con l’obiettivo di individuare eventuali schemi ricorrenti e fattori di rischio. A causa dell’assenza di un sistema nazionale centralizzato per la raccolta di dati sulle aggressioni canine, i ricercatori hanno dovuto ricorrere a fonti alternative, raccogliendo informazioni da articoli di stampa nazionali e locali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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