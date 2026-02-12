Le visite guidate a siti archeologici di questo fine settimana

Questo fine settimana, l’associazione Archeonaute di Verona organizza visite guidate in vari siti archeologici della zona. Le persone interessate possono scoprire i tesori nascosti e conoscere meglio il passato della città accompagnate da esperti. Le visite sono aperte a tutti e si svolgono in modo semplice e diretto, senza formalità.

L'associazione Archeonaute di Verona ha organizzato delle visite guidate in siti archeologici per questo fine settimana. SABATO 14 FEBBRAIO ALLE 9.30VERONA TIME MACHINE IL CAPITOLIUM IN REALTÀ AUMENTATA Un tour unico per scoprire la Verona romana Il percorso tocca sette punti d'interesse nel centro storico, seguendo la viabilità originaria dell'antica città romana. Grazie all'impiego di smartglass (occhiali multimediali trasparenti e leggeri di ultima generazione), i visitatori possono esplorare in maniera immersiva ricostruzioni digitali di edifici, strade e monumenti in parte perduti o inglobati nel tessuto urbano contemporaneo.

