Le radici e le ali visita al Museo della Resistenza verso il Falkatraz Festival
A Falconara Marittima si svolge il secondo incontro di “Verso il FalkatrazFestival ’26” con una visita guidata al Museo della Resistenza. L’evento offre l’occasione di conoscere le radici storiche legate al periodo della resistenza partigiana. La visita si inserisce in un percorso che mira a promuovere la cultura e la memoria locale in vista del festival previsto nel 2026.
FALCONARA MARITTIMA - Visita guidata al Museo della Resistenza per il secondo appuntamento di “Verso il FalkatrazFestival ’26”. Sabato 18 aprile, alle 17.30, appuntamento a Palazzo Bianchi, in piazza del Municipio 1, per il secondo appuntamento di “Verso il FalkatrazFestival ’26”: una visita.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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