I Labubu sono finiti? Non secondo USM

Durante la settimana del design, si è tornato a discutere dei Labubu, un fenomeno che aveva attirato l’attenzione in passato. Le conversazioni si sono concentrate su aggiornamenti e sviluppi recenti, smentendo l’idea che il progetto fosse terminato. Le notizie circolate in questi giorni indicano che l’attività legata ai Labubu prosegue, anche se sotto una luce diversa rispetto al passato.

. In questi giorni frenetici di Design Week, infatti, si è tornati a parlarne, ma in maniera diversa. Non come semplice fenomeno virale, ma come oggetto culturale capace di attraversare mondi diversi: dal collezionismo pop al design d’autore. Solo un anno fa, lo sappiamo bene, i Labubu erano nel pieno della loro esplosione. Non una crescita graduale, ma un’ondata improvvisa e travolgente, da nicchia per pochi appassionati a presenza ubiqua su borse, social e piattaforme di resell. In poco tempo erano diventati un segno riconoscibile, quasi inevitabile. Celebrità e pubblico generalista li avevano adottati con la stessa rapidità, mentre i numeri di vendita raggiungevano livelli fuori scala.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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