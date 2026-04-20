A un anno di distanza, si torna a chiedersi cosa sia successo ai fan dei Labubu. In un'intervista recente, un artista ha ammesso che alcuni progetti non hanno riscosso il successo sperato, descrivendo alcune scelte come i più grandi errori della propria carriera. Le dichiarazioni indicano una riflessione sulle decisioni prese e sugli effetti delle stesse sulla propria popolarità. La vicenda apre uno sguardo su come le dinamiche nel mondo dello spettacolo possano cambiare nel tempo.

«Ragazzi, non tutto quello che faccio si rivela un successo. Questo è, senza alcun dubbio, uno dei più grandi errori della mia carriera». È quello che ha detto Jared Bleznick, cofondatore di Blez Sports Cards, in un Reel su Instagram, mentre si trovava in una stanza piena di bambole Labubu ancora sigillate. Se si guarda bene, si riesce persino a vedere il dolore nei suoi occhi. Un anno fa ho scritto dei Labubu – quei portachiavi dall’aspetto un po’ fuori di testa, simili a dei gremlin – proprio mentre stavano esplodendo. Non in modo lento, tramite passaparola. Stavano letteralmente esplodendo. Un attimo prima erano qualcosa che poche persone agganciavano alle borse, quello dopo erano ovunque: pagine di resell, TikTok, chat di gruppo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A un anno di distanza, dove sono finiti i fan dei Labubu?

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I Labubu arrivano al cinema: le bambole, nate dall’immaginario dell’artista Kasing Lung e diventate un fenomeno globale del collezionismo, si preparano a conquistare il cinema con un film prodotto da Pop Mart e Sony Pictures x.com