I giovani indipendentisti europei riuniti a Palermo | Sì all' alleanza fra popoli contro guerre e in difesa di identità e lingue locali

Da palermotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo si è svolta questa sera una conferenza internazionale dedicata ai giovani indipendentisti europei, intitolata “Cummatti Giuvintù”. L’evento si è tenuto nell’aula magna del dipartimento di Scienze Umanistiche dell’università locale e ha riunito partecipanti provenienti da diversi paesi. Durante l’incontro, i giovani hanno espresso il sostegno a un’alleanza tra popoli per opporsi alle guerre e difendere identità e lingue locali.

“Cummatti Giuvintù” è questo il titolo della conferenza internazionale che si è svolta questo pomeriggio nell’aula magna del dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università fi Palermo. Giovani rappresentanti di organizzazioni e partiti indipendentisti hanno raggiunto la Sicilia da tutta.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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