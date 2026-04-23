I giovani indipendentisti europei riuniti a Palermo | Sì all' alleanza fra popoli contro guerre e in difesa di identità e lingue locali

A Palermo si è svolta questa sera una conferenza internazionale dedicata ai giovani indipendentisti europei, intitolata “Cummatti Giuvintù”. L’evento si è tenuto nell’aula magna del dipartimento di Scienze Umanistiche dell’università locale e ha riunito partecipanti provenienti da diversi paesi. Durante l’incontro, i giovani hanno espresso il sostegno a un’alleanza tra popoli per opporsi alle guerre e difendere identità e lingue locali.