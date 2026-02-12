Nato i ministri della Difesa dell' Alleanza Atlantica riuniti a Bruxelles

I ministri della Difesa dei paesi membri della Nato si sono incontrati a Bruxelles per discutere il futuro dell’alleanza. Nonostante le tensioni e le voci di un possibile allontanamento degli Stati Uniti, gli alleati europei e il Canada cercano di mantenere saldo il loro impegno. L’obiettivo è rafforzare il ruolo europeo nella difesa del continente, senza perdere di vista l’importanza degli Stati Uniti come pilastro principale. La riunione si è concentrata su come adattare la strategia comune alle nuove sfide, senza creare divisioni, ma rafforzando la collaborazione tra tutti i membri

Gli alleati europei della Nato provano a mettere da parte le preoccupazioni in merito a un allontanamento degli Stati Uniti dal loro ruolo di leadership nella più grande organizzazione di sicurezza del mondo, lasciando proprio agli europei e al Canada il ruolo principale nel difendere l’Europa. Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth non partecipa alla riunione dei ministri della Difesa di giovedì al quartier generale dell’Alleanza a Bruxelles, presieduta dal Segretario Generale Mark Rutte. Una seconda assenza, dopo quella del segretario di Stato Usa Marco Rubio alla ministeriale Esteri di dicembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nato, i ministri della Difesa dell'Alleanza Atlantica riuniti a Bruxelles Approfondimenti su Nato Bruxelles Usa, amministrazione Trump si svincola dalla Nato: "L'Europa prenda il controllo dell'Alleanza Atlantica entro il 2027" Il Segretario della Nato Rutte: «Stiamo discutendo su come rendere l’Artico più sicuro». Trump: «Io ho salvato l’Alleanza Atlantica» Il Segretario della Nato Rutte ha annunciato che si stanno valutando misure per aumentare la sicurezza nell’Artico. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Nato Bruxelles Argomenti discussi: Bruxelles, riunione dei ministri della Difesa della Nato: i temi sul tavolo; Agli europei i vertici dei comandi Nato nel continente; Meno Usa, più Europa: il baricentro della Nato si sta spostando; Per difesa, sicurezza, e Nato l’Ue è in cerca di equilibri senza Usa. Nato, i ministri della Difesa dell'Alleanza Atlantica riuniti a Bruxelles(LaPresse) - Gli alleati europei della Nato provano a mettere da parte le preoccupazioni in merito a un allontanamento degli Stati Uniti dal ... stream24.ilsole24ore.com Nato: Rutte, se attaccati reagiremmo in modo devastanteUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Dalle esercitazioni militari al rafforzamento dei contingenti in Norvegia e al coordinamento con l'Unione europea. L'alleanza atlantica accelera sulla sicurezza nell'Artico. Così si riscrive la partita delle priorità strategiche occidentali - facebook.com facebook Il #Presidente #USA #Trump sta da tempo #compromettendo l’ #alleanza #atlantica x.com

