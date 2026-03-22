Una ricerca condotta da Ipsos su 29 Paesi del mondo mostra che la crescita nella regione più sviluppata sta rallentando, mentre nel resto del pianeta l’espansione non avanza abbastanza. I dati evidenziano un arresto o una stagnazione nelle aree che hanno visto un maggiore sviluppo negli ultimi anni. Se anche voi avete seguito con attenzione questa indagine, ecco cosa emerge dai numeri raccolti.

S e anche voi siete rimaste impressionate dalla ricerca condotta da Ipsos in collaborazione con il Global Institute for Women’s Leadership del King’s College, in 29 Paesi del mondo, tra cui il nostro, secondo cui la maggioranza delle persone (52 per cento) ritiene che, in tema di parità di diritti tra donne e uomini, si sia già fatto abbastanza, tirate un bel respiro. Il dato risulta in aumento del 10 per cento rispetto alla rilevazione del 2019, un incremento preoccupante, che però va letto tra le righe. Prima di tutto, scorrendo l’elenco dei 29 Paesi sondati, da una buona metà non c’era da aspettarsi grandi progressi. Laura Mattarella: «Parità salariale e maternità, ecco perché siamo ancora indietro» X La ricerca Ipsos su 29 Paesi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - E, come rileva una ricerca condotta di Ipsos in 29 Paesi del mondo, sta frenando in quella parte del mondo in cui si sono maggiormente affermati. Nel resto del globo, non accelera abbastanza

Articoli correlati

Leggi anche: Una ricerca condotta in 29 Paesi rileva che sulla parità di genere un ragazzo su quattro ha opinione reazionarie. Gli uomini più adulti, al confronto, appaiono persino femministi. Che cosa sta succedendo?

Penny, “il cane più bello del mondo” del 2026, è una Dobermann a cui sono state amputate coda e orecchieE' andato in scena a New York l'atto conclusivo della 150esima edizione del Westminster Kennel Club Dog Show.

Contenuti utili per approfondire E come rileva una ricerca condotta di...

Discussioni sull' argomento Smartphone a scuola, l'Unesco rileva divieti in 114 Paesi: la stretta globale e la situazione in Italia tra regole e dubbi; PREZZI COMUNITARI: RILEVAZIONE COMMISSIONE EUROPEA DEL 16.03.2026; Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia); L'Europa che c'è, un segnale da sei Paesi.

Il crescente peso dei creditori privati e l’aumento dei tassi globali stanno aggravando una crisi che minaccia la stabilità economica e sociale di interi continentiLe stime dell’ultimo Rapporto di Actionaid parlano chiaro. Centotrentotto miliardi di dollari, la somma versata nel 2024 dai Paesi più poveri del mondo in tassi d’interesse. Una cifra esorbitante, sul ... linkiesta.it

La mossa degli Usa ha sollevato forte irritazione nei Paesi del Golfo Persico, secondo fonti Argus, che temono comporti un rafforzamento dell’Iran e distragga dalla priorità di ripristinare al più presto i transiti a Hormuz facebook

"I Paesi del Golfo sono per l'Italia un mercato importantissimo. Siamo molto preoccupati per le ricadute sulla nostra economia se conflitto in #Iran si prolungasse": le parole del ministro @adolfo_urso, in occasione della presentazione al @mimit_gov della Gior x.com