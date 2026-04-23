I fondi UE per il riarmo sono una calamita per il malaffare denuncia il capo dell’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode
Il capo dell’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode ha segnalato che i fondi dell’UE destinati all’industria bellica stanno attirando individui e gruppi interessati a sfruttare la situazione per attività illecite. Le somme messe a disposizione sono di entità considerevoli e destinate alla produzione di armi, attirando così attenzione indesiderata. La questione solleva preoccupazioni sul rischio di frodi e pratiche illegali legate a queste risorse finanziarie.
I fondi enormi che l’Unione Europea sta destinando alla produzione di armi hanno già attirato l’attenzione di chi è capace di trarne guadagni illeciti. L’allarme è stato lanciato da Petr Klement, capo dell’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF). Manipolazione degli appalti e corruzione. Secondo Klement, i miliardi di euro annunciati per il riarmo continentale sono diventati una “calamita” per i criminali e per tutti quelli che pensano di poterne approfittare. Non solo a livello europeo, ma anche di singoli Stati membri, che come la Germania e la Polonia hanno già piazzato commesse da milioni di euro per il ripristino degli arsenali, l’ammodernamento e il potenziamento dell’esercito.🔗 Leggi su Follow.it
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