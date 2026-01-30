Lo sfogo di Luca Abete | La gente attacca chi denuncia il malaffare

Da napolitoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Abete si scaglia contro chi critica chi denuncia il malaffare. L’inviato di Striscia la Notizia ha espresso tutto il suo dispiacere per gli attacchi ricevuti dopo aver portato alla luce casi di corruzione e illegalità. Dice che spesso le persone che si impegnano a svelare i problemi vengono subito attaccate, invece di essere apprezzate. Il suo sfogo è un richiamo a rispettare chi lavora per fare chiarezza.

L'inviato di Striscia la notizia, Luca Abete, ha affidato a un lungo sfogo il suo disappunto per i continui attacchi subiti in seguito ai suoi servizi in tv. Nonostante l'impegno nella denuncia delle illegalità diffuse, Abete viene spesso bersagliato da hater che non capiscono il valore del suo impegno ma lo attaccano per le sue battaglie. “L’aggressione è violenza fisica, gravissima, ma passa. Quello che resta addosso sono certi commenti: gente talmente abituata al marcio da prendersela con chi lo denuncia. È il segno che il problema non è più solo criminale, ma culturale. Il problema vero è la “normalizzazione dell’illecito”.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Luca Abete

“La gente è pronta a prostituirsi per un po’ di visibilità, il mondo gira così”: lo sfogo dell’ex vincitore del “Grande Fratello”. E Medugno denuncia Signorini “per violenza sessuale ed estorsione”

Pierpaolo Pretelli soccorre una signora in strada a Milano. Poi lo sfogo: “La gente spettatrice, gua

Pierpaolo Pretelli ha assistito una donna in difficoltà in strada a Milano e l’ha aiutata a rialzarsi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Luca Abete

Argomenti discussi: C’era una volta il bar. Nel 2025 chiusi 18 locali a Pisa: Così perdiamo i presidi di quartiere. E la città muore; Il regista Luca Miniero: Così la scuola di Caivano è passata da discarica a moderno istituto; La capoeira come veicolo di inclusione: così è nato il fumetto Ritmo invisibile; Raffaello Tonon: Io irriconoscibile? Non sono più schiavo del sesso e dell'amore: ora mangio, ingrasso e sono felice.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.