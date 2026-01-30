Lo sfogo di Luca Abete | La gente attacca chi denuncia il malaffare

Luca Abete si scaglia contro chi critica chi denuncia il malaffare. L’inviato di Striscia la Notizia ha espresso tutto il suo dispiacere per gli attacchi ricevuti dopo aver portato alla luce casi di corruzione e illegalità. Dice che spesso le persone che si impegnano a svelare i problemi vengono subito attaccate, invece di essere apprezzate. Il suo sfogo è un richiamo a rispettare chi lavora per fare chiarezza.

L'inviato di Striscia la notizia, Luca Abete, ha affidato a un lungo sfogo il suo disappunto per i continui attacchi subiti in seguito ai suoi servizi in tv. Nonostante l'impegno nella denuncia delle illegalità diffuse, Abete viene spesso bersagliato da hater che non capiscono il valore del suo impegno ma lo attaccano per le sue battaglie. “L’aggressione è violenza fisica, gravissima, ma passa. Quello che resta addosso sono certi commenti: gente talmente abituata al marcio da prendersela con chi lo denuncia. È il segno che il problema non è più solo criminale, ma culturale. Il problema vero è la “normalizzazione dell’illecito”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Luca Abete

Ultime notizie su Luca Abete

A Napoli l’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete torna a occuparsi di illegalità diffusa e mette sotto la lente il fenomeno dei cosiddetti “taxi clan”. Secondo quanto emerso dal servizio andato in onda, esisterebbe una rete strutturata di tassisti abusivi, capace di x.com

