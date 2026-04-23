Al Santiago Bernabéu, i fischi del pubblico sono ormai una presenza abituale, riflettendo un rapporto complesso tra tifosi e squadra. Il club madrileno ha sempre promosso l’idea di vincere a ogni costo, creando un’immagine di supremazia che si estende anche nel modo in cui giudica i propri giocatori. Questa tensione tra entusiasmo e delusione caratterizza spesso le partite e le reazioni degli spettatori durante le gare.

L'analisi del Paìs alla contestazione perenne che si vive a Madrid, soprattutto contro Vinicius. A che fare con le aspettative sempre eccessive, ormai ridondanti Pre Madrid 25022026 - Champions League Real Madrid-Benfica foto PressinphotoImage Sport nella foto: Alvaro Arbeloa Il paradosso del Bernabéu è questo: un club, il Real Madrid, che ha trasformato la vittoria in ideologia, che ha costruito un’intera cosmologia attorno all’idea di essere il più grande, finisce per applicare ai propri giocatori gli stessi standard che usa per giudicare il mondo. E il mondo, di questi tempi, non se la passa benissimo. El Paìs ci spiega che quella della fischi al Bernabéu una vera e propria strategia della tensione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I fischi del Bernabeu sono ormai un cliché, e spiegano bene quanto i tifosi di oggi capiscano poco di calcio

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