Milan Polverosi | Dieci punti dall’Inter sono tanti Fischi a Bastoni? Sono il frutto del calcio di oggi

Alberto Polverosi spiega che i fischi a Bastoni sono provocati dal clima teso del calcio attuale. La sua analisi si concentra sulla distanza di dieci punti tra il Milan e l’Inter, considerata significativa dai tifosi. Polverosi sottolinea come le tensioni si riflettano anche nei comportamenti dei fan. La partita contro il Lecce ha acceso discussioni tra gli appassionati, mentre la corsa scudetto continua a infiammare gli stadi italiani. La situazione rimane aperta e incerta.

La vittoria dell'Inter contro il Lecce ha ridotto ulteriormente le chance di scudetto per il Milan. Nel match del Via del Mare non sono mancati i fischi per Bastoni, reduce dalla simulazione nella sfida contro la Juventus. Ne ha parlato il giornalista Alberto Polverosi sulle pagine del 'Corriere dello Sport'. Vediamo, di seguito, le sue parole. "La vittoria dell'Inter contro il Lecce è un altro scatto verso lo scudetto. Dieci punti di vantaggio sul Milan a dodici partite dalla fine sono tanti e dietro le altre sembrano più interessate a piazzarsi in Champions che a rincorrere sul serio una squadra imprendibile". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Lautaro Martinez al Matchday Programme: «Sono orgoglioso di essere il capitano dell’Inter, è frutto di tanti sacrifici»Lautaro Martinez ha parlato nel Matchday Programme, spiegando che il suo ruolo di capitano dell’Inter deriva dai numerosi sacrifici fatti nel corso degli anni.

Il tecnico romagnolo: "Ritrovarci ai playoff sarebbe bello». Mezzolara sabato con il Castenaso. Mordini: "Dieci punti? Sono tanti»Il tecnico romagnolo ha dichiarato che sarebbe bello tornare ai playoff, dopo aver affrontato la partita di sabato contro il Castenaso.

