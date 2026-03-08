Il tecnico della squadra ha commentato la prestazione sottolineando che si tratta di un passo avanti, anche se i risultati concreti sono stati pochi. Ha aggiunto di accettare i fischi dei tifosi, evidenziando la frustrazione per la mancanza di incisività in campo. La partita si è conclusa con un punto, e Vanoli ha espresso un atteggiamento di moderato ottimismo rispetto ai progressi fatti.

Firenze, 8 marzo 2026 - Un passettino avanti. E di questi tempi Paolo Vanoli dimostra di volersi accontentare. Questa la sua analisi al termine del pareggio contro il Parma. "Non siamo andati piano in generale, ma abbiamo attaccato male l'ultimo terzo con poco coraggio nell'attaccare lo spazio. Abbiamo sbagliato tanti cross sul secondo palo. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio creando qualcosa in più. Per come va questa stagione anche un punto ci ha permesso oggi di essere sopra la Cremonese e avere altri dieci finali da giocare". Pensa dover fare autocritica su qualcosa? "A volte il calcio è strano: nei primi due mesi abbiamo avuto un sacco di chance ma abbiamo concretizzato poco.

Vanoli: "Un punto importante, abbiamo concretizzato poco. Accettiamo i fischi dei tifosi"

