I due calciatori della Juve e quell' estate brasiliana finita in carcere

Durante un'amichevole del 1951 tra la Juventus e l'Austria Vienna, due calciatori della squadra italiana furono arrestati dalla polizia paulista. L'episodio si verificò durante una rissa nel corso della partita, che faceva parte del “Torneo dei Campioni”. I giocatori coinvolti furono fermati mentre erano in campo, e l'evento attirò l'attenzione dei media italiani e brasiliani dell'epoca.

Nel bel mezzo della rissa, tra pugni che ancora roteavano e manate a tradimento, Ermes Muccinelli e Giovanni Viola vennero avvicinati da uomini della polizia paulista che con gestualità risoluta fecero loro cenno di avviarsi verso gli spogliatoi. I due calciatori della Juventus provarono ad opporre resistenza, ma ben presto capirono che non era il caso. Dagli spogliatoi vennero fatti salire su una macchina, gli fu detto - ma c’era bisogno di spiegarlo - che erano stati arrestati per oltraggio all’arbitro e resistenza a pubblico ufficiale, quindi furono tradotti alla centrale di polizia di San Paolo. E lì rimasero, detenuti in attesa di...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I due calciatori della Juve e quell'estate brasiliana finita in carcere Notizie correlate Ezio Greggio distrugge due calciatori della Juve: “Con loro giochiamo in 9”. Poi attacca un dirigenteEzio Greggio firma un lungo post su X in cui cancella due calciatori della Juventus e attacca senza mezzi termini un dirigente bianconero. Per l’inarrestabile Betobahia è sempre ’Estate brasiliana’"La vita è un carnevale": così Alberto Pazzaglia, in arte Betobahia, il re dei tormentoni sintetizza la sua straordinaria storia d’amore con il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inchiesta escort Milano, una settantina i calciatori alle serate. Nessuno di loro indagato; Anche calciatori della Juventus alle feste milanesi con escort e droga della risata: in totale 70 giocatori; Dalla Juve all'Arsenal, spuntano nomi di calciatori: ecco chi sono; Calciomercato Bologna, Juve felice di Holm: avanza l’ipotesi di un nuovo scambio con João Mario. I calciatori della Juve under 20 volontari al Banco AlimentareDue giorni di volontariato con il Banco Alimentare per i giocatori della Juventus Under 20. Questa mattina, lunedì 16 marzo, i giovani calciatori hanno selezionato e riconfezionati i prodotti, ... rainews.it I calciatori (non indagati) che compaiono nell'inchiesta sulle escort di lussoSono tanti i nomi dei giocatori di Serie A che figurano tra le parole chiave indicate nelle carte della procura di Milano. Nell'ordinanza di custodia alcuni nominativi non sono stati oscurati, mentre ... today.it Alisson alla Juve Bisogna pagare il cartellino al Liverpool - facebook.com facebook La #Juve ha programmato un vertice con l'entourage di #Alisson per discutere il suo approdo a Torino In questo incontro si analizzeranno i dettagli di un contratto della durata di tre anni I prossimi giorni saranno fondamentali come riportato dalla Gazzet x.com