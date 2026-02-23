Ezio Greggio distrugge due calciatori della Juve | Con loro giochiamo in 9 Poi attacca un dirigente

Ezio Greggio ha pubblicato un messaggio su X, criticando duramente due calciatori della Juventus e accusandoli di indebolire la squadra. Secondo Greggio, la presenza di questi giocatori riduce la compattezza del gruppo, portando la squadra a giocare in nove. Nel suo post, ha anche rivolto parole dure a un dirigente, puntando il dito contro le decisioni prese. La sua presa di posizione ha attirato molte reazioni tra i tifosi e gli appassionati.

Ezio Greggio firma un lungo post su X in cui cancella due calciatori della Juventus e attacca senza mezzi termini un dirigente bianconero. Poi alza ulteriormente il tiro a John Elkann: "Ci sono grandi gruppi con enormi mezzi finanziari che potrebbero far tornare grande la Juve". 🔗 Leggi su Fanpage.it

