Ezio Greggio distrugge due calciatori della Juve | Con loro giochiamo in 9 Poi attacca un dirigente

Ezio Greggio ha pubblicato un messaggio su X, criticando duramente due calciatori della Juventus e accusandoli di indebolire la squadra. Secondo Greggio, la presenza di questi giocatori riduce la compattezza del gruppo, portando la squadra a giocare in nove. Nel suo post, ha anche rivolto parole dure a un dirigente, puntando il dito contro le decisioni prese. La sua presa di posizione ha attirato molte reazioni tra i tifosi e gli appassionati.