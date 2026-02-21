Per l’inarrestabile Betobahia è sempre ’Estate brasiliana’

Alberto Pazzaglia, noto come Betobahia, ha fatto parlare di sé per la sua passione sfrenata per il Brasile, che si riflette nelle sue canzoni. La sua musica trasmette l’energia di un vero carnevale e conquista il pubblico con ritmi vivaci e testi allegri. Durante un’intervista, ha raccontato come il Brasile sia diventato il suo secondo paese, portando con sé un pezzo di quel mondo nella sua carriera. Betobahia continua a sorprendere con nuovi brani e progetti.

"La vita è un carnevale": così Alberto Pazzaglia, in arte Betobahia, il re dei tormentoni sintetizza la sua straordinaria storia d'amore con il Brasile e lancia i suoi nuovi successi musicali "Estate Brasiliana" e "Salta è Carnevale". L'artista di San Mauro Mare, Alberto Pazzaglia celebra 36 anni d'amore con il Carnevale brasiliano e presenta due nuovi brani carichi di ritmo e allegria. Betobahia, conosciuto come il "re dei tormentoni", ha costruito la sua carriera musicale proprio su questa doppia identità culturale. Tra i suoi successi più celebri spicca la famosissima "Ciapa la Galeina", canzone in dialetto romagnolo che ha conquistato il pubblico mondiale con la sua irresistibile carica di simpatia e ritmo contagioso.