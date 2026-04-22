I Democratici hanno ottenuto una vittoria nel referendum sulla ridefinizione dei collegi elettorali in Virginia, negli Stati Uniti. La consultazione ha riguardato la riforma del sistema di suddivisione territoriale, con la vittoria che potrebbe influenzare le future elezioni di midterm. La decisione arriva in un momento di grande attenzione politica, mentre si avvicinano le elezioni di metà mandato. La questione dei collegi elettorali rimane al centro del dibattito politico nel paese.

I democratici hanno vinto il referendum per la ridefinizione dei collegi elettorali in Virginia negli Stati Uniti. Lo riferiscono i media americani. La nuova mappa congressuale potrebbe spostare l’equilibrio delle elezioni di midterm di novembre a favore dei democratici e a danno dei repubblicani del presidente Donald Trump. La riforma ha vinto con il 51,5% contro il 48,5% di no ed è quindi passata a dispetto dell’ultimo e disperato appello di Trump lanciato agli elettori affinché bocciassero la proposta per ridisegnare i distretti elettorali a favore dei democratici. “Virginia, vota no per salvare il Paese”, ha scritto il tycoon sul suo social Truth a lettere tutte maiuscole.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Discesa per Trump per le elezioni di midterm: i democratici vincono il referendum sui collegi in Virginia

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