I dati sulla violenza di genere falsati questionari compilati dalle stesse dipendenti | così l' Istat ha sanzionato la società incaricata

L’Istat ha sospeso la società incaricata di condurre un’indagine sulla violenza di genere, dopo aver scoperto che i questionari compilati dalle dipendenti erano stati falsificati e manipolati. La rilevazione, affidata a Csa Research, era finalizzata a raccogliere dati sulle violenze contro le donne, ma i controlli successivi hanno evidenziato irregolarità nelle interviste. La situazione ha portato a sanzioni nei confronti dell’azienda coinvolta.

I numeri sono i lampioni a cui si aggrappa un ubriaco per orientarsi, quei riferimenti certi su cui poggia gran parte della nostra dialettica quando vuole vestirsi di autorevolezza e riconoscere fenomeni complessi. Adesso, qualcuno di questi numeri potrebbe essere messo in discussione, facendo vacillare persino gli spiriti critici ormai fin troppo inebriati dal rumore della quantità informativa. Parliamo di quanto accaduto di recente in casa Istat per le interviste riguardanti le violenze di genere, secondo quanto emerso, questo lavoro era stato appaltato ad una società esterna, la Csa Research, la quale, invece di condurre realmente questo lavoro, inventavano le risposte, alimentando una base di dati che sostanzialmente si poggiava sul nulla.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - I dati sulla violenza di genere falsati, questionari compilati dalle stesse dipendenti: così l'Istat ha sanzionato la società incaricata Notizie correlate Taroccati i dati Istat sulla violenza di genereMaxi multa dell’istituto di statistica alla società che deve raccogliere le informazioni: una sua rilevatrice avrebbe falsificato i questionari. Indagine Istat su Violenza di genere, interrogazione in Parlamento di Avs su questionari inventatiA seguito dell'inchiesta sui questionari di Istat sulla Violenza contro le donne, la deputata Avs Elisabetta Piccolotti ha presentato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Taroccati i dati Istat sulla violenza di genere; L' Istat pubblica dati incompleti sulla violenza di genere: esclusi i dati sulle donne migranti. Basta esternalizzazioni; La rilevazione Istat sulla violenza di genere è un caso: interviste falsificate, risposte inventate; La violenza contro le donne in Italia: dimensioni del fenomeno e prospettive di cambiamento. Istat multa Csa Research: falsificati dati rilevazione su violenza di genere | Cos’è successo nell’indagineIstat, maxi multa a Csa Research per aver falsificato dati rilevazione sulla violenza di genere: svolta dopo le verifiche, cos'è successo nell'indagine ... ilsussidiario.net La rilevazione Istat sulla violenza di genere è un caso: interviste falsificate, risposte inventateIstat ha comminato una maxi multa alla società Csa Research perché una sua rilevatrice avrebbe falsificato i questionari relativi all’indagine sulla violenza di genere in Italia. Le irregolarità sono ... fanpage.it Meloni e l’Istat, l’incantesimo spezzato e l’insofferenza per tecnici e controllori x.com L’Istat certifica il fallimento economico del governo Meloni. Nonostante la stretta sui conti pubblici e l’austerity di Giorgetti applicata a tutti i settori produttivi e sociali, l’Italia non esce dalla procedura di infrazione europea. Il rigore delle ultime quattro manovre ec - facebook.com facebook