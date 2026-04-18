L'istituto nazionale di statistica ha inflitto una maxi multa a una società incaricata di raccogliere i dati sulla violenza di genere. Secondo quanto annunciato, una delle rilevatrici avrebbe alterato i questionari compilati, compromettendo così l’affidabilità delle informazioni raccolte. La vicenda riguarda il processo di rilevazione e la tutela della qualità dei dati ufficiali relativi a questo delicato tema.

Maxi multa dell’istituto di statistica alla società che deve raccogliere le informazioni: una sua rilevatrice avrebbe falsificato i questionari. Così è passato il concetto che il «patriarcato» sia un costume italiano. «Se torturi i dati abbastanza a lungo confesseranno ogni cosa». La citazione di Ronald Coase, vecchio premio Nobel per l’Economia, rimane un baluardo contro la pretesa infallibilità del «data journalism», totem fideistico già messo a dura prova da certi deliri durante la pandemia, determinati da committenti interessati (case farmaceutiche), forzature sociologiche, condizionamento delle masse. Ma non avremmo mai immaginato di doverla aggiornare aggiungendo un quarto elemento di diffidenza: la falsificazione dei dati.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Taroccati i dati Istat sulla violenza di genere

Fenomeno Silvia Salis, finto femminismo di una femminista - Zuppa di Porro

Notizie correlate

La rilevazione Istat sulla violenza di genere è un caso: interviste falsificate, risposte inventateLe interviste inventate in relazione all'indagine sulla violenza contro le donne.

False interviste nella rilevazione Istat su violenza di genere, Piccolotti (Avs): “Presenteremo interrogazione”Elisabetta Piccolotti, di Alleanza Verdi Sinistra, ha dichiarato che lunedì sarà depositata un'interrogazione parlamentare sul caso sollevato da...

Aggiornamenti e dibattiti

I dati Istat non raccontato tutto, la realtà è drammatica: il rischio di povertà sociale aumenta. Lo sostiene il CNDDUIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime forte preoccupazione per il quadro sociale emerso dagli ultimi dati Istat relativi al 2025. Secondo le rilevazioni, il 22, ... tecnicadellascuola.it

In Italia sempre meno matrimoni: diminuiscono anche unioni civili, separazioni e divorzi. I dati IstatIn Italia ci si sposa sempre di meno e lo si fa sempre più tardi. A rivelarlo sono i dati contenuti nell’ultimo report dell’Istat, che fotografa una situazione nazionale in cui si sottolinea anche la ... blitzquotidiano.it