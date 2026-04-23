i costi per ricostruire

Nella notte tra ieri e oggi, due attacchi israeliani hanno causato la morte di quattro persone nella Striscia di Gaza. I bombardamenti hanno colpito diverse aree della regione, provocando danni materiali e vittime tra i civili. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui responsabili degli attacchi, né sui feriti. La situazione rimane tesa, con le autorità locali che monitorano gli sviluppi.

Quattro persone sono state uccise in due attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza nella notte tra il 20 e il 21 aprile, secondo l’agenzia Wafa, portando a 780 il numero di vittime palestinesi dal 10 ottobre, quando è entrato in vigore il cessate il fuoco, continuamente violato da Israele. Uno studio pubblicato il 20 aprile da Nazioni Unite, Unione europea e Banca mondiale stima in 71,4 miliardi di dollari (60,4 miliardi di euro) i costi della ricostruzione a Gaza nei prossimi dieci anni. Secondo lo studio, sono state distrutte o danneggiate 371.888 case e quasi tutte le scuole, il 50 per cento degli ospedali è fuori servizio e l’economia del territorio ha subìto una contrazione dell’84 per cento.🔗 Leggi su Internazionale.it

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