BMondiale | 588mld per ricostruire Kiev

Il bisogno di 588 miliardi di dollari per ricostruire Kiev deriva dai danni causati dal conflitto in Ucraina. Questa somma rappresenta quasi tre volte il prodotto interno annuale del Paese. La cifra include lavori di riparazione di infrastrutture e servizi pubblici gravemente danneggiati durante gli scontri. La richiesta di risorse evidenzia la portata dei danni subiti e la sfida di ricostruire una città devastata. La cifra si basa su stime ufficiali e analisi recenti.

16.30 Per la ricostruzione dell'Ucraina servono 588 miliardi di dollari, una cifra quasi tre volte superiore alla produzione economica annuale del Paese. A riferirlo la Banca Mondiale in un rapporto pubblicato congiuntamente con il governo ucraino,Onu e la Commissione Ue Più di una casa su sette in Ucraina è stata danneggiata o distrutta dalla guerra.Costi di ricostruzione sono stati più alti nel settore dei trasporti, circa 96 miliardi di dollari, seguito dai settori energetici e abitativi, con una stima di circa 90 miliardi.