Delocalizzazione | 25 milioni per ricostruire oltre i

Il presidente dell’Emilia-Romagna ha annunciato che saranno investiti 25 milioni di euro per ricostruire le aree colpite dalle alluvioni. Ha inoltre commentato positivamente le nuove norme che ampliano le opportunità di delocalizzazione degli immobili danneggiati. La misura riguarda specificatamente le zone alluvionate e mira a facilitare i lavori di ricostruzione.

Il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha espresso un giudizio positivo sulle nuove norme che allargano le possibilità di delocalizzazione degli immobili colpiti dalle alluvioni. L'intervento è avvenuto mercoledì in audizione alla commissione Ambiente della Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Questo provvedimento introduce misure urgenti destinate a gestire gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nel gennaio scorso in Calabria, Sardegna e Sicilia, ma contiene disposizioni specifiche anche per la ricostruzione nei territori emiliani colpiti dall'alluvione del 2023.