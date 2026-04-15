Garnacho rimuove post su Chelsea da TikTok prima del ritorno con il Manchester United

Prima del suo ritorno ufficiale con il Manchester United, Alejandro Garnacho ha rimosso alcuni post relativi al Chelsea dal suo profilo TikTok. La decisione arriva in un momento di transizione per il giocatore, che si stava preparando a riprendere l’attività con il club inglese. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle motivazioni di questa scelta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alejandro Garnacho, giovane talento del Manchester United, ha recentemente suscitato grande attenzione per una decisione significativa riguardo ai contenuti del suo profilo TikTok. In un gesto che ha colto molti fan di sorpresa, il calciatore ha rimosso tutti i post che riguardavano il Chelsea, mantenendo invece i suoi contenuti dedicati al Manchester United. Questa scelta non rappresenta solo una questione di preferenze personali, ma riflette anche la crescente rivalità tra le due squadre e l’importanza dei social media nel mondo del calcio moderno.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Garnacho rimuove post su Chelsea da TikTok prima del ritorno con il Manchester United. Notizie correlate Chelsea e Manchester United puntano su Elliot AndersonFa notizia quanto riportato poco fa sul web: Casemiro del Manchester United commette fallo su Pedro Neto del Chelsea. Liverpool, Chelsea e Manchester United puntano su Tyler AdamsSito inglese: Le bandiere del Liverpool e del Chelsea prima della finale della FA Cup.