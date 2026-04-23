Nelle ultime settimane sono state condotte diverse perquisizioni che hanno portato alla scoperta di persone coinvolte in attività considerate legate a gruppi di ispirazione terroristica e eversionista. Tra gli individui individuati ci sono alcuni che si erano già distinti per il loro sostegno a ideologie comuniste, ma che ora vengono associati anche a intenti di destabilizzazione e violenza. Il loro nome è stato associato anche a minacce nei confronti di partiti politici di destra.

Resistenti per il comunismo ma anche in odore di terrorismo ed eversione. Dalle perquisizioni nelle case case di sei militanti del partito dei Carc, acronimo di Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo, (5 a Napoli e 1 a Firenze) emerge il quadro inquietante di una struttura eversiva nostalgica dei metodi e delle finalità delle Brigate Rosse. Pubblicizzate soprattutto attraverso i social. Perquisizioni in casa dei Carc: preparavano una struttura eversiva. Secondo le ipotesi della procura, confermate dal blitz della Digos, i Carc, nel cui solco opera il Collettivo autonomia studentesca e culturale, avevano messo in piedi un vero e proprio cantiere con scopi eversivi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I “bravi ragazzi” dei Carc: filoterroristi e pronti all’eversione in stile Br. Nel mirino anche FdI

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