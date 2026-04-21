Nelle ultime ore sono state eseguite perquisizioni nelle abitazioni di membri del partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo a Napoli e Firenze. Le accuse a carico degli indagati riguardano reati di eversione e terrorismo. Tra le persone coinvolte ci sono anche un minore e altri estremisti associati al movimento. Le indagini si concentrano sui sospetti legami con attività sovversive e azioni di carattere violento.

Le ipotesi di reato sono molto pesanti e confermano la pericolosità del partito dei C omitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo in odore di eversione. A Napoli e Firenze è scattata la retata con perquisizione nelle case di 6 militanti dei Carc. Cinque residenti nel capoluogo campano e uno nel capoluogo toscano. Dopo anni di indagini sul partito di estrema sinistra che pratica apertamente la teoria del sovvertimento dello Stato e si rifà alle Brigate Rosse, è scattata l’iniziativa della procura. Le accuse vanno da associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine pubblico all’apologia dei delitti di terrorismo. Tra i perquisiti anche un minorenne.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Perquisizioni a casa dei Carc a Napoli e Firenze: eversione e terrorismo. Tra gli estremisti anche un minore

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