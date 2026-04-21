Questa mattina le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni presso le abitazioni di sei esponenti di un partito politico. Le operazioni si sono svolte in due città italiane, con cinque persone controllate a Napoli e una a Firenze. Le autorità non hanno comunicato dettagli sulle motivazioni delle verifiche o sui risultati delle operazioni.

Questa mattina le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni a casa di sei esponenti del partito dei Carc, cinque a Napoli e uno a Firenze. Sono loro stessi che ne danno comunicazione, mostrando anche l’atto della procura di Napoli. Il partito dei Carc è una delle realtà della sinistra radicale che si posiziona tra i più estremisti e da anni predica il rovesciamento del governo con azioni di forza nelle piazze per “imporre” un governo di blocco popolare. Sono spesso nelle piazze più calde, invitano all’azione e, dopo anni di indagini, la procura ha deciso di muovere i primi passi. Tra i perquisiti anche un minore. Le ipotesi di reato...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Terrorismo ed eversione”. Perquisizione a casa dei Carc

Notizie correlate

Perquisizioni per terrorismo in abitazioni esponenti dei CarcTempo di lettura: < 1 minutoSu disposizione della Procura, la Digos di Napoli ha eseguito una serie di perquisizioni nelle abitazioni di 5 persone...

Eversione e terrorismo: sugli scontri di Torino il governo aveva un film già scrittoPiantedosi alla Camera attacca il centrosinistra e tutti quelli che erano in piazza.