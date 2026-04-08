Nuoto parata di stelle ai Campionati Italiani | tutti i big in gara a Riccione Martinenghi infortunato

I Campionati Italiani Assoluti di nuoto si terranno a Riccione dal 14 al 18 aprile, con la partecipazione di 687 atleti, di cui 372 uomini e 315 donne. Tra i nomi più noti che prenderanno parte alla competizione ci sono diversi big del nuoto italiano. Tuttavia, uno dei principali favoriti si è infortunato e non potrà gareggiare. La manifestazione vedrà numerose gare in vasca e la presenza di molte stelle del nuoto nazionale.

I Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto si disputeranno a Riccione dal 14 al 18 aprile, con la presenza di 687 atleti (372 uomini e 315 donne). La maggior parte dei big del panorama tricolore sarà impegnato in vasca in un appuntamento di fondamentale importanza in avvicinamento agli Europei, che si disputeranno ad agosto in quel di Parigi. La competizione fungerà anche da qualificazione alla rassegna continentale: i vincitori delle singole gare e gli atleti che avranno rispettato il minimo imposto (massimo due per specialità) meriteranno la convocazione. Ad eccezione degli infortunati Nicolò Martinenghi (impegnato nel programma di recupero per un problema alla spalla) e Ludovico Viberti (fermo per pubalgia), vedremo all’opera buona parte delle stelle del movimento tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, parata di stelle ai Campionati Italiani: tutti i big in gara a Riccione, Martinenghi infortunato Atletica, parata di stelle ad Ancona per i Campionati Italiani indoor. Tanti big azzurri in garaCominciano oggi pomeriggio al PalaCasali di Ancona i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica, uno degli ultimi grandi appuntamenti in agenda nel... Leggi anche: Nuoto, Nicolò Martinenghi infortunato. Il campione olimpico salta gli Assoluti di Riccione Nuoto, parata di stelle ai Campionati Italiani: tutti i big in gara a Riccione, Martinenghi infortunatoI Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto si disputeranno a Riccione dal 14 al 18 aprile, con la presenza di 687 atleti (372 uomini e 315 ... oasport.it Assoluti Primaverili Unipol. Tragedia di Brema. Istituiti i premi per gli azzurri scomparsiIn occasione dei Campionato Italiano Unipol - in programma allo Stadio del Nuoto dal 14 al 18 aprile - la Federazione Italiana Nuoto ha deciso di istituire un premio che sarà assegnato al vincitore de ... federnuoto.it