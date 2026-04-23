I bambini dell’orfanotrofio sono stati al centro di un'iniziativa promossa da un gruppo di imprenditori locali. Attraverso diverse azioni di sostegno, cercano di garantire assistenza e supporto alle strutture che accolgono i minori. La comunità si impegna quotidianamente per offrire risorse e attenzione a questi bambini, dimostrando sensibilità e solidarietà verso le esigenze di chi vive situazioni di difficoltà.

La nostra città si conferma ancora una volta capace di guardare ben oltre i propri confini, trasformando il settore imprenditoriale, in un’opportunità verso chi ha più bisogno. Proprio per questo motivo, è stato presentato ieri il progetto "I bambini di Padre Mathieu", il primo progetto umanitario della fondazione Adamant dedicato al sostegno dell’ orfanotrofio di Korthogo, in Costa d’Avorio. La fondazione, ente senza scopo di lucro promosso da Adamant Group, uno dei principali operatori europei nel settore dei biocarburanti avanzati, ha scelto la nostra città come punto di partenza per un impegno che guarda oltre i confini nazionali. "I bambini di Padre Mathieu non nasce dal nulla – dichiara il Ceo di Adamant Group Riccardo Marchetti – ma si tratta della ripresa di un progetto avviato tredici anni fa e poi interrotto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I bambini di Padre Mathieu: "Così sosteniamo l’orfanotrofio"

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