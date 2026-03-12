Nuovi mangimi e formazione | Così sosteniamo le filiere Dop

A Reggio Emilia, un progetto dedicato ai nuovi mangimi e alla formazione si concentra sul rafforzamento delle filiere Dop. L'iniziativa coinvolge diversi attori locali che si impegnano in attività di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative. La proposta mira a migliorare le pratiche di produzione e a diffondere conoscenze specifiche tra gli operatori del settore. La collaborazione tra enti e aziende è al centro di questa iniziativa.

di Giorgia De Cupertinis REGGIO EMILIA Lungimiranza, ricerca e nuove competenze. Sono questi gli ingredienti principali che continuano ancora oggi a guidare Progeo, il gruppo cooperativo con sede a Reggio Emilia che, forte di un fatturato consolidato che sfiora i 400 milioni, opera nei settori delle sementi, dei mangimi e della zootecnia nutrendo alcune delle filiere Dop più rappresentative del made in Italy. Un percorso che continua a guardare al futuro e che fa del confronto uno dei suoi pilastri fondamentali, così come conferma il forum in programma domani organizzato proprio da Progeo a Reggio Emilia (dalle 9.30 al centro internazionale Loris Malaguzzi), pensato come un momento di dialogo tra mondo accademico, consorzi di tutela, industria, allevatori e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovi mangimi e formazione: "Così sosteniamo le filiere Dop"