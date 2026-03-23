Quando in orfanotrofio ho visto Klodjana e Lumturije mi hanno detto ‘a noi grandi non ci vuole mai nessuno’ Hanno fatto breccia nel mio cuore | così Ermal Meta

Ermal Meta è stato ospite a “ Verissimo “, ieri 22 marzo, per parlare del suo essere padre tre volte: “Mi sono svegliato un giorno con la casa piena di persone. È stato un grande regalo”. Il cantautore è diventato papà di Fortuna nel 2024, mentre ha adottato Klodjana e Lumturije, entrambe di 19 anni. “Ho sempre pensato di non volere avere figli, mi dicevo: ‘Al massimo adotterò’.- ha dichiarato a Silvia Toffanin – Questo pensiero mi ha accompagnato per tanto tempo. Poi è arrivata Fortuna e contemporaneamente Klodjana e Lumturije. Forse Dio ha altri piani per le persone e i nostri piani vanno a farsi benedire. E forse è giusto così”. Poi un ricordo commovente: “Quando le persone vanno negli orfanotrofi, vogliono conoscere bambini piccoli perché chi vuole adottare di solito vorrebbe un bambino piccolo, quelli grandi vengono messi da parte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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