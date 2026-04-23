Quattrocento volontari sono impegnati nelle attività promosse dall’associazione fondata nel 1999 da un uomo d’affari. Tra loro c’è anche una donna che ricopre il ruolo di segretaria: si occupa di coordinare le iniziative che vanno dalla gestione di un dispensario medico alla realizzazione di scuole e interventi alimentari. L’associazione lavora in Kenya, portando avanti progetti di assistenza e sviluppo.

LA STORIA. Susanna è segretaria dell’Associazione fondata dal padre Franco nel 1999: dal dispensario medico alle scuole, dal lavoro all’alimentazione. Tutto nasce sulle rive del lago Vittoria, nel villaggio sperduto di Nyagwethe, in Kenya, da un incontro che cambia una vita e, negli anni, quella di migliaia di persone. A raccontare questa storia incredibile è Susanna Pini, segretaria dell’Associazione Franco Pini, fondata dal padre Franco. «Era il 1980 quando mio papà arrivò in questo villaggio dove non c’era nulla. Il luogo era incantevole, ma le malattie e la miseria decimavano la popolazione», ricorda. Torna in Italia, ma il suo cuore e la sua mente restano là.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - I 400 volontari che portano avanti le opere di Pini in Kenya

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