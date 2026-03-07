Sabrina Rossana e le altre | chi sono le artigiane brianzole che portano avanti sogni e tradizioni

Sabrina, Rossana e le altre artigiane brianzole sono donne che lavorano con passione per mantenere vive tradizioni e sogni nel settore dell’artigianato locale. A ogni età trovano nuove modalità di reinventarsi, affrontando le sfide quotidiane con determinazione. Le loro storie rappresentano un esempio di impegno e di continuità nel tempo, senza mai abbandonare la propria attività.

Essere donna lavoratrice spesso non è semplice. Ancora di più donna imprenditrice. Eppure a Monza e in Brianza in tante hanno deciso di mettersi in proprio: quante sono, cosa fanno e le loro storie Sanno reinventarsi a ogni età, in quella sorta di equilibrismo tutto femminile che spesso sembra una missione impossibile. Ma come fanno? In molti se lo chiedono: non è impresa semplice incastrare lavoro, famiglia, figli e sogni da realizzare. Eppure le donne ce la fanno. Non tutte alla ricerca del posto fisso c'è chi, per volontà o per necessità, decide di mettersi in proprio e di diventare capo di se stessa e della sua vita, e qualche volta anche di quelle di qualche collaboratore.

